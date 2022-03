Beifahrerin nach Unfall gestorben

Dortmund (dpa/lnw)

Nach einem Verkehrsunfall in Dortmund ist eine Beifahrerin an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die 51-jährige Insassin und der ebenfalls schwer verletzte 55-jährige Fahrer seien aus dem brennenden Wrack befreit und in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei Samstag mit. Der Wagen war demnach am Freitagmittag von der Fahrbahn abgekommen und offenbar gegen einen Baum geprallt.

Von dpa