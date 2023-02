Bayers Diaby droht Zwangspause, Alonso: «Mache mir Sorgen»

«Natürlich mache ich mir Sorgen. Wir brauchen Moussa», sagte Trainer Xabi Alonso, nachdem der Franzose beim 2:3 im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen die AS Monaco nach etwa einer Stunde offenbar wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden musste. «Wir werden ihn am Freitag untersuchen und müssen abwarten, wie schwer die Verletzung ist», sagte Alonso. Diaby war gegen Monaco wie oft in den Wochen zuvor bester Leverkusener und erzielte auch den Treffer zum 1:1.