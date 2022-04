Bayern ohne Süle im Topspiel um den Meistertitel gegen BVB

München (dpa)

Tabellenführer FC Bayern München startet ohne Niklas Süle ins Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Der Nationalspieler, der zum Saisonende ablösefrei zum BVB wechseln wird, sitzt am Samstagabend in der ausverkauften Allianz Arena nach einer Grippe zunächst ebenso wie Angreifer Leroy Sané auf der Ersatzbank. Die Bayern können mit einem Heimsieg gegen den Tabellenzweiten den zehnten Meistertitel nacheinander am 31. Spieltag perfekt machen.

Von dpa