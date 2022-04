Bayern ohne Hernández und Coman bei Arminia Bielefeld

München (dpa)

Trainer Julian Nagelsmann muss im Spiel des FC Bayern am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Arminia Bielefeld auf Verteidiger Lucas Hernández und Außenstürmer Kingsley Coman verzichten. «Beide konnten am Samstag im Abschlusstraining nicht mitwirken und sind nicht mit nach Bielefeld gereist», teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag mit. Nagelsmann hatte am Freitag von muskulären Problemen bei beiden Profis berichtet.

Von dpa