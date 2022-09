Bayer unter Zugzwang: Seoane hofft auf Trendwende

In Leverkusen ist die noch zum Saisonstart vorherrschende Zuversicht mittlerweile verflogen. Beim Versuch, Wiedergutmachung für den kapitalen Fehlstart zu betreiben, muss die Werkself in der Champions League eine knifflige Aufgabe meistern.

Bayer Leverkusen steht bereits im zweiten Gruppenspiel der Champions League mächtig unter Druck. Nach dem 0:1 zum Auftakt der Königsklasse in Brügge und dem schwachen Start in die Saison der Fußball-Bundesliga mit dem Absturz auf Rang 17 will das Team von Trainer Gerardo Seoane im Heimspiel am Dienstag (21 Uhr/DAZN) gegen den Gruppenfavoriten Atlético Madrid eine Trendwende einleiten. Weitere Niederlagen gegen den Tabellensechsten aus Spanien und vier Tage später gegen Werder Bremen könnten die Position von Seoane weiter schwächen.