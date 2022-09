Bayer-Sportchef Rolfes stärkt Seoane: Ergebnisse aber nötig

Berlin (dpa)

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane darf sich weiterhin über zumindest stärkende Aussagen aus der Chefetage freuen. «Bei uns ist es so, dass wir volles Vertrauen haben, dass wir natürlich trotzdem gewinnen müssen, Punkte machen müssen», sagte Sportchef Simon Rolfes am Samstag kurz vor dem Anpfiff der Partie in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC. Bayer geht diese als Tabellen-15. an, in der Champions League verlor Leverkusen unter der Woche beim FC Brügge mit 0:1.

Von dpa