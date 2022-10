Bayer-Sportchef nach 0:4 in München: «Nicht zu akzeptieren»

München (dpa)

Nach dem ernüchternden 0:4 beim FC Bayern München fordert Leverkusens Sportchef Simon Rolfes eine schnelle Reaktion der Mannschaft um Trainer Gerardo Seoane. «Es sind alle gefordert und alle in der Verantwortung, Dienstag in der Champions League ein ganz anderes Auftreten zu zeigen. Da ist jeder in der Verantwortung», sagte Rolfes in der Nacht zum Samstag in der Münchner Allianz Arena.

Von dpa