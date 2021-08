Bayer patzt bei Generalprobe: 0:1 gegen Viktoria Köln

Drei Tage vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal beim 1. FC Lok Leipzig unterlag Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen im letzten Testspiel Viktoria Köln mit 0:1. In der auf zweimal 30 Minuten angesetzten Partie am Mittwoch im Ulrich-Haberland-Stadion erzielte Federico Palacios in der 4. Minute den Siegtreffer für den Drittligisten, der sich auch für die erste Pokal-Hauptrunde qualifiziert hat. Dort treffen die Kölner am Montag auf die TSG 1899 Hoffenheim.