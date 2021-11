«Bayer muss die dritte Kraft im deutschen Fußball sein»

Leverkusen (dpa)

Bochums Geschäftsführer Ilja Kaenzig hält Bayer Leverkusen für die treibende Kraft in der Fußball-Bundesliga hinter dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. «Für mich ist, kann und muss Leverkusen die dritte Kraft im deutschen Fußball sein», sagte der 48-Jährige dem Internetportal des Clubs vor der Partie des VfL Bochum in der BayArena am Samstag.

Von dpa