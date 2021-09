Bayer mit vier Änderungen nach Dortmund-Spektakel

Bayer Leverkusen tritt nach der 3:4-Niederlage im Fußball-Spektakel gegen Borussia Dortmund mit einer auf vier Positionen veränderten Startelf zum Auftakt in der Europa League an. Für das Spiel gegen den ungarischen Rekordmeister Ferencvaros Budapest rücken für Mitchel Bakker, Robert Andrich, Paulinho und Patrick Schick am Donnerstag Daley Sinkgraven, Ezequiel Palacios, Lucas Alario und Amine Adil in die Startformation. Für den 21 Jahre alten Franzosen Adil ist es nach zwei Einwechslungen in der Bundesliga das Startelf-Debüt für Bayer.

Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Stöger muss bei den Gästen dagegen ohne den Ex-Nürnberger Robert Mak auskommen. Der Slowake war angeschlagen von einem Länderspiel zurückgekehrt. Nach der Verletzung des Stürmers haben die Ungarn nur noch fünf Feldspieler auf der Bank.