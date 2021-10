Bayer mit drei Wechseln ins Derby: Wirtz gegen Ex-Club dabei

Köln (dpaw)

Drei Tage nach dem 1:1 im Europa-League-Spiel in Sevilla hat Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane sein Team für das Derby beim 1. FC Köln auf drei Positionen verändert. Der Ex-Kölner Florian Wirtz, Patrik Schick und Odilon Kossounou rücken am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in die Startelf.

Von dpa