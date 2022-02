Bayer kurzfristig ohne Tah: Startelf-Debüt von Tiago Tomas

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Spiel gegen den VfB Stuttgart kurzfristig auf Jonathan Tah verzichten. Der Nationalverteidiger fehlt nach Vereinsangaben wegen eines Infekts und wird ersetzt durch den am Mittwoch erst vom Afrika-Cup zurückgekehrten Edmond Tapsoba. Wie erwartet kann Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky nach seiner Corona-Zwangspause in der Vorwoche wieder im Tor stehen.

Auch Stuttgarts Roberto Massimo fehlt kurzfristig wegen eines grippalen Infekts, er war aber nicht in der Startelf erwartet worden. Dort nahm Trainer Pellegrino Matarazzo drei Änderungen gegenüber dem 2:3 gegen Frankfurt vor, zwei davon notgedrungen. Für den angeschlagenen Sasa Kalajdzic und Waldemar Anton nach positivem Corona-Test sowie den auf der Bank sitzenden Philipp Förster beginnen Atakan Karazor, Pascal Stenzel und der erst 19 Jahre alte Tiago Tomas. Der Winter-Transfer gibt nach einem neunminütigem Einsatz in der Vorwoche sein Startelf-Debüt in der Bundesliga.