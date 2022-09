Bayer-Coach vor Schlüsselspielen: «Fühle Energie und Kraft»

Leverkusen (dpa)

Frühes Aus im Pokal, Abstiegsplatz in der Bundesliga, Fehlstart in der Champions League - bei Bayer Leverkusen wächst der Druck auf Gerardo Seoane. Weitere Niederlagen im zweiten Gruppenspiel der Königsklasse am Dienstag (21 Uhr/DAZN) gegen Atlético Madrid und am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen könnten die Diskussionen um den Fußball-Lehrer verstärken.

Von dpa