Baumgartl freut sich auf Wiedersehen mit Haller

Berlin (dpa)

Die beiden an Hodenkrebs erkrankten Fußballprofis Timo Baumgartl vom 1. FC Union Berlin und Sebastien Haller von Borussia Dortmund befinden sich im täglichen Austausch über ihre Krankheit. «Wir schreiben viel. Er hat mir viele Fragen gestellt und ich versuche täglich, ihm zu helfen und ihn zu motivieren», sagte Baumgartl am Samstag beim TV-Sender Sky. Der Franzose Haller sei derzeit «in der Situation, in der ich vor zwei Monaten war in der Chemotherapie», erklärte der 26-jährige Baumgartl.

