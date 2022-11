Baumgart zu Hector-Entscheidung: «Sollten wir akzeptieren»

Flick will am Donnerstag kommender Woche seine 26 WM-Spieler nominieren. Das Turnier in Katar beginnt am 20. November. Der derzeit verletzte Hector hat 43 Länderspiele für Deutschland absolviert. Seinen bis dato letzten Auftritt im Nationaltrikot hatte der Kölner Defensivspieler im November 2019.