Baumgart will gegen Fehérvár vorsichtig rotieren lassen

Köln (dpa)

Trainer Steffen Baumgart will im Playoff-Hinspiel zur Fußball-Conference-League in einem angemessenen Rahmen durchrotieren lassen. «Ich habe angedeutet, dass es Wechsel geben wird. Aber in welcher Form, bleibt bei mir», sagte Baumgart am Tag vor dem ersten Spiel gegen den Fehérvár FC (Donnerstag, 20.30 Uhr/RTL): «Es wird keine Wechsel geben, bei denen es um Schonung geht. Wir wollen mit der stärksten Mannschaft auflaufen und ein sehr, sehr gutes Ergebnis holen.»

Von dpa