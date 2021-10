Baukran als Gefahr: A57 im Kreuz Meerbusch voll gesperrt

Wegen der Bergung eines Baukrans bleibt die Autobahn 57 im Kreuz Meerbusch bis Mittwochmorgen in beide Richtungen gesperrt

Der Kran verlor seine Gegengewichte und stehe nicht mehr sicher, teilte die Autobahn GmbH, Niederlassung Rheinland, am Dienstag mit. Ein Bergungsunternehmen soll ihn nun sicher abbauen. Bis voraussichtlich 4.00 Uhr am Mittwoch können Autofahrer deshalb nicht die A57 bei Meerbusch sowie die Verbindungen von der A44 auf die A57 in Richtung Norden befahren. Der Verkehr werde umgeleitet. Die Sperrung bestand den Angaben zufolge seit Dienstagnachmittag