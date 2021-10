Baufortschritt an A40 nach Brand: Noch vier Wochen dicht

Bochum (dpa/lnw)

Gut zwei Monate nach dem Großbrand in einem Reifenlager direkt neben der viel befahrenen Autobahn 40 in Bochum kommen die Reparaturarbeiten voran. Noch vier Wochen müssen Tausende Autofahrer wegen der Sperrung in Richtung Dortmund aber mit Umwegen und Verzögerungen rechnen. «Wir sind sehr gut in der Zeit, aber es bleibt beim Wiedereröffnungstermin Ende November», sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH. In der Gegenrichtung Dortmund-Bochum ist die A40 frei.

Von dpa