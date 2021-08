Bauern holen etwas weniger Getreide von den Feldern

Wegen schlechten Wetters ist die Getreideernte in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr etwas schwächer ausgefallen als zuvor. Die eingefahrene Getreidemenge sei im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent auf 3,67 Millionen Tonnen gesunken, teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf mit. Bei der anbaustärksten Brotgetreideart, dem Winterweizen, gab es deutliche Einbußen, bei der Wintergerste, beim Roggen und beim Hafer hingegen Zuwächse.