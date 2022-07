Bauarbeiter wird von Radlader überfahren

Der Mann habe nach Zeugenangaben am Montag während der Fahrt auf der Palettengabel gestanden, die vorne an dem Radlader befestigt war. Plötzlich rutschte er ab und wurde von dem fahrenden Baustellenfahrzeug erfasst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er kam mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Der 36-jährige Fahrer des Radladers hatte keinen Führerschein und stand nach dem Eindruck der Polizisten unter Drogeneinfluss.