Banner und Gesänge: Fans protestieren gegen DFL-Investoren

Dortmund (dpa)

Mit zahlreichen Spruchbändern und Gesängen haben Fans in der Fußball-Bundesliga gegen den möglichen Teilverkauf von Medienrechten an Finanzinvestoren durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) protestiert. «Nein zu Investoren in der DFL!», stand auf einem von zahlreichen Bannern, das die Anhänger während der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Union Berlin am Samstag zeigten. «Ihr verkauft unsere Seele» und «Die Liga gehört uns allen - gegen Investoren», lauteten weitere Botschaften. Zur Aktion aufgerufen hatte das Bündnis Südtribüne Dortmund.

Von dpa