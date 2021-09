Nach einem Banküberfall am Dienstagmorgen in der Münsteraner Innenstadt sucht die Polizei zwei Täter. Die Unbekannten hätten einem Bankmitarbeiter am Morgen in der Filiale Geld entrissen. Sie seien mit der Beute in fünfstelliger Höhe geflohen, sagte eine Sprecherin. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Der Überfall wurde nach den Angaben gegen 09.30 Uhr gemeldet.