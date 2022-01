Bankkundin bewahrt Seniorin vor 30.000 Euro-Betrug

Siegburg (dpa/lnw)

Eine aufmerksame Bankkundin hat eine 83 Jahre alte Seniorin davor bewahrt, 30.000 Euro an einen Betrüger zu übergeben. Als die Seniorin in einer Bankfiliale in Siegburg das Geld abheben wollte, bemerkte die Frau am Nebenschalter den Vorfall und schritt ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes habe sie am Mittwoch die Polizei alarmiert.

Von dpa