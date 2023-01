Bankangestellte mit Säge bedroht: Prozess in Bielefeld

Mit einem ungewöhnlichen Tatwerkzeug hatte der Bankräuber eine Angestellte bedroht. Die rückte 150 Euro in Münzen heraus. Dafür steht ein 26-Jähriger jetzt vor Gericht.

Nach einem Banküberfall mit einer 35 Zentimeter langen Säge muss sich ab Freitag (9.00 Uhr) ein Mann vor dem Landgericht Bielefeld verantworten. Der 26-jährige Angeklagte soll eine Bankangestellte im August 2022 in Minden mit dem ungewöhnlichen Tatwerkzeug bedroht und 150 Euro in Münzen erbeutet haben. 13 Tage später soll er ebenfalls in Minden ein Spielcasino überfallen haben. Hier war er mit einem 30 Zentimeter langen Messer bewaffnet, blieb aber ohne Beute. Bis zum 18. Januar sind zwei weitere Verhandlungstermine angesetzt.