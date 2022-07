Ballermann-Brand: Kegelbrüder wieder in der Heimat

Palma/Münster (dpa)

Acht deutsche Urlauber sind am Samstagmorgen nach knapp zwei Monaten Untersuchungshaft auf Mallorca nach Deutschland zurückgeflogen. Das bestätige der deutsche Konsul auf der Urlauberinsel, Wolfgang Engstler, der Deutschen Presse-Agentur. «Bild» berichtete, die Linienmaschine mit den Hobbykeglern sei in Münster gelandet. Die wegen des Vorwurfs der Brandstiftung angeordnete Untersuchungshaft war von einer spanischen Richterin gegen eine Kaution in Höhe von 12.000 Euro pro Person aufgehoben worden.

Von dpa