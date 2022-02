Bagger soll nach Hochwasser aus der Volme geborgen werden

Hagen (dpa/lnw)

Ein bei Hochwasser bei Hagen umgestürzter und in die Volme gespülter Bagger soll am Mittwoch aus dem Fluss geborgen werden. Wegen des hohen Wasserpegels nach dem Dauerregen am Wochenende war das etwa 23 Tonnen schwere Gerät, das seit dem Sommer im Flussbett der Volme im Einsatz ist, um sie von Treibgut seit der Flutkatastrophe vom vergangenen Juli zu befreien, am Sonntag von einer provisorischen Rampe abgerutscht und durch die Strömung in den Fluss gespült worden. Am Montag hatten Mitarbeiter eines Bauunternehmens das verunglückte Fahrzeug in der Volme entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die «Westfalenpost» hatte zuvor berichtet.

Von dpa