Bäcker in Düsseldorf mit Marihuana im Hinterzimmer erwischt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Kontrolleure der Stadt Düsseldorf haben in einer Bäckerei Drogen entdeckt. Laut Mitteilung von Freitag überraschten die Einsatzkräfte den Bäcker, als er in einem Hinterzimmer Marihuana, Mehl und Hefe verarbeiten wollte. Der 39-Jährige versuchte daraufhin mit den Drogen zu fliehen. Die Kontrolleure stoppten ihn und übergaben den Bäcker an die Polizei.

Von dpa