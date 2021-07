Badminton-Einzelmeisterschaften nach Mülheim/Ruhr verlegt

Die deutschen Badminton-Einzelmeisterschaften sind von Bielefeld nach Mülheim an der Ruhr verlegt worden. Der Ausrichter sah sich aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie nicht in der Lage, das ursprünglich auf vier Tage ausgelegte Event in Bielefeld zu organisieren, teilte der Deutsche Badminton-Verband am Freitag mit. Die Meisterschaften werden in Mülheim an der Ruhr laut Mitteilung verkürzt auf drei Tage vom 27. bis 29. August ohne Zuschauer stattfinden.