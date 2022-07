Badegast rettet Kind aus dem Wasser: Polizei sucht Retter

Horn-Bad Meinberg (dpa/lnw)

Ein regungsloses Kind ist in einem Freibad im Kreis Lippe von einem Badegast aus dem Wasser gerettet worden. Jetzt sucht die Polizei den Unbekannten, um sich bei ihm für sein beherztes Eingreifen zu bedanken. Der Mann habe das drei Jahre alte Kind am Dienstagabend im Freibad Horn aus dem Wasser gerettet und zum Bademeister gebracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa