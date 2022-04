Aymaz zu Ukraine-Flüchtlingen: Finanzzusage für Kommunen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Integrationspolitikerin Berivan Aymaz hat vom Land NRW klare finanzielle Zusagen an die Kommunen für die Versorgung von ukrainischen Flüchtlingen verlangt. Die Städte und Gemeinden müssten mit der Anmietung von Hotels oder Messehallen und der Bezahlung von Catering in Vorleistung gehen und bräuchten dringend Klarheit, sagte die integrationspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Berivan Aymaz, am Donnerstag im «Morgenecho» auf WDR 5. Es handele sich um eine extreme Notlage, in der alle politischen Ebenen gefragt seien.

Von dpa