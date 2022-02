Autozulieferer will Teilefertigung von Airbus übernehmen

Hamburg (dpa)

Der nordrhein-westfälische Autozulieferer Muhr und Bender KG (Mubea) will die defizitäre Einzelteilefertigung des Flugzeugbauers Airbus übernehmen. Seitens des Unternehmens liege ein «überzeugendes Angebot» vor, dass die Standorte Augsburg und Varel sowie Brașov in Rumänien umfasse, teilte Airbus am Dienstag in Hamburg mit. «Das Angebot beinhaltet ein umfangreiches Konzept zur langfristigen Arbeitsplatzsicherung und ermöglicht die Schaffung eines wettbewerbsfähigen deutschen Unternehmens.» In der betroffenen Sparte sind nach Angaben von Airbus-Deutschlandchef André Walter derzeit gut 3000 Menschen beschäftigt.

Von dpa