Autor Lütz kritisiert «krachlederne Palmsonntagschristen»

Köln (dpa)

Der Psychiater und Bestsellerautor Manfred Lütz («Irre! Wir behandeln die Falschen») hat eine vorschnelle Distanzierung von Papst Benedikt insbesondere in seiner bayerischen Heimat beklagt. «Ich finde die juristischen Antworttexte Papst Benedikts ganz unangemessen, aber man muss die Fairness besitzen, seine in Aussicht gestellte Erklärung abzuwarten», sagte Lütz der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Was ich allerdings abschreckend finde ist, wie da krachlederne bayerische Palmsonntagschristen, die überall ihre unverbrüchliche Nähe zu Benedikt plakatierten, sich schon jetzt die besten Plätze bei der öffentlichen Hinrichtung reservieren.»

Von dpa