Automatensprengung in Tankstelle: Tasche mit Geld gefunden

Münster (dpa/lnw)

Nach einer Geldautomatensprengung in dem Vorraum einer Tankstelle in Münster haben die Täter auf der Flucht eine Tasche mit Geld zurückgelassen. Ein Suchhund hatte die Beute und Tatwerkzeug in der Nähe des abgestellten Fluchtfahrzeugs entdeckt, wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte. Bei der Sprengung im Stadtteil Roxel in der Nacht auf Mittwoch wurde laut Mitteilung niemand verletzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hebelten die Täter zuerst die Eingangstür der geschlossenen Tankstelle auf, bevor sie den Geldautomaten im Verkaufsraum sprengten. Dabei kam es zu einem Brand, den die Feuerwehr löschen musste.

Von dpa