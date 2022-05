Eine 42-jährige Autofahrerin übersah am Dienstagnachmittag beim Einbiegen in eine Straße die Radfahrerin, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Es kam zu einem Zusammenstoß, die Radfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.