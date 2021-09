Autofahrerin stößt frontal mit Wagen zusammen und stirbt

Siegen (dpa/lnw)

Eine 27 Jahre alte Autofahrerin ist auf einer Landstraße in Siegen nach einem Frontalzusammenstoß gestorben. Die junge Frau war am Donnerstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto eines 19-Jährigen kollidiert. Sie sei noch am Unfallort ihren tödlichen Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 19-Jährigen in einen Graben geschleudert. Der Fahrer und sein gleichaltriger Mitfahrer kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, sagte der Sprecher. Zuvor hatte die «Siegener Zeitung» berichtet.

Von dpa