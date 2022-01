Autofahrer stoppt betrunkenen Linienbusfahrer

Bielefeld (dpa/lnw)

Ein offensichtlich betrunkener Busfahrer (62) ist am Dienstagnachmittag in Bielefeld von einem aufmerksamen Autofahrer gestoppt worden. Der Linienbus sei in Schlangenlinien unterwegs gewesen, unter anderem über einen Bordstein gefahren und habe sich den Außenspiegel abgerissen, als er eine Werbetafel touchierte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zudem habe der Bus an Haltestellen zum Teil gar nicht oder verzögert gehalten und Vorfahrtsregeln missachtet.

Von dpa