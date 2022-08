Autofahrer rammt Polizeimotorrad: Beamter leicht verletzt

Radevormwald/Wuppertal (dpa/lnw)

Auf der Flucht vor einer Kontrolle hat ein Autofahrer nahe Wuppertal ein Polizeimotorrad gerammt und später den Polizisten mehrere Meter mitgeschleift. Dieser habe versucht, durch die geöffnete Seitenscheibe an den Fahrzeugschlüssel zu gelangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Doch der Autofahrer habe stark beschleunigt. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Von dpa