Autofahrer mit falschem Führerschein und Waffe erwischt

Warendorf (dpa/lnw)

Ein Autofahrer hat bei einer Polizeikontrolle am Dienstagabend versucht, sich mit einer schlechten Kopie eines gefälschten Führerscheins auszuweisen. Außerdem fanden die Beamten in dem Wagen des 30-Jährigen in Warendorf eine Waffe und mehrere Flaschen hochwertige Spirituosen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Von dpa