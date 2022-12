Autofahrer irrt durch gesperrte Innenstadt: Verletzte

Ein Autofahrer ist am Montagabend durch einen abgesperrten Bereich der Münsteraner Innenstadt gefahren und hat dabei mehrere Menschen leicht verletzt. Der 37-Jährige habe möglicherweise eine psychische Erkrankung, teilte die Polizei am Abend mit. Anhaltspunkte für eine gezielte Verletzung Unbeteiligter gebe es bislang nicht.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Fahrer zunächst bei der Windthorststraße hinter einem Streifenwagen hergefahren. Als der Streifenwagen in einer Sperrstelle in die Innenstadt abbog, folgte der Fahrer diesem weiter. Ein Sicherheitsbediensteter griff dann durch das geöffnete Fenster in das Fahrzeug, wie es hieß. Der Fahrer beschleunigte daraufhin seinen Wagen, verletzte den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dabei leicht und fuhr in Richtung Syndikatplatz.

Wie die Polizei weiter mitteilte, sei der Fahrer Personengruppen aktiv ausgewichen und habe durch Hupen auf sich aufmerksam gemacht. Am Prinzipalmarkt stoppten Polizisten ihn schließlich. Den Ermittlungen zufolge touchierte er während der Fahrt eine weitere Person, die leicht verletzt wurde, eine Frau erlitt einen Schock.