Autofahrer flüchtet vor Polizei und fährt in Baustelle

Essen (dpa/lnw)

Nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei ist ein Autofahrer in Essen mit seinem Wagen in eine Baustelle gefahren und nur wenige Zentimeter vor einer 16 Meter tiefen Baugrube liegen geblieben. Zwei Polizisten in einem Streifenwagen hätten den Mann in der Nacht zum Donnerstag zum Anhalten aufgefordert, woraufhin dieser flüchtete, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Auto sei kurze Zeit später umgekippt in einer Baustelle gefunden und der Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa