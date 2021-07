Autofahrer erfasst zwei Fußgänger und prallt gegen Hauswand

Ein Autofahrer hat in Dormagen (Rhein-Kreis Neuss) zwei Fußgänger erfasst und ist mit seinem Wagen gegen ein Hauswand geprallt. Der 61-Jährige habe am Samstag in einer Kurve aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei auf den Gehweg geraten, teilte die Polizei mit. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine 41 Jahre alte Frau und ihr 48-jähriger Ehemann, die von dem Auto erfasst wurden, kamen ebenfalls in eine Klinik. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Ehemann kam mit leichten Verletzungen davon.