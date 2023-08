Autofahrer dringt in Höxter in Kaserne ein: Prozessbeginn

Paderborn (dpa/lnw)

Ein 24-Jähriger, der im Februar mit einem Auto auf das Kasernengelände der Bundeswehr in Höxter eingedrungen und aggressiv geworden sein soll, steht seit Dienstag vor Gericht. In Paderborn werden ihm vor dem Landgericht Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Der Mann soll nach Passieren des Schlagbaums am Kasernentor unter anderem einen Bundeswehrsoldaten aus einem Fahrzeug gezerrt und mit dem Tode bedroht haben.

