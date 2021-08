Auto überschlägt sich nach Unfall in Hamm: Zwei Verletzte

Zwei Menschen sind bei einer Kollision ihrer Autos in Hamm-Mitte verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen die Fahrzeuge eines 19 und eines 33-Jährigen am Freitagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache beim Fahrbahnwechsel zusammen. Der ältere Autofahrer wich dem anderen Pkw aus und krachte mit seinem Wagen gegen einen Ampelmast. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der ältere Fahrer wurde schwer, der jüngere leicht verletzt. Beide kamen per Rettungswagen in ein Krankenhaus.