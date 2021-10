Auto überschlägt sich: Fahrerin schwer verletzt

Warendorf (dpa/lnw)

Bei einem Autounfall in Warendorf ist eine Frau schwer verletzt worden. Am Montagabend kam die 56-Jährige mit ihrem Auto von der Landstraße ab, wobei sich das Fahrzeug mehrfach drehte und schließlich überschlug, wie die Polizei in Warendorf mitteilte.



Von dpa