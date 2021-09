Auto überschlägt auf der A3: Stau im Berufsverkehr

Köln (dpa/lnw)

Weil sich ein Wagen überschlagen hat und auf dem Dach liegen blieb, müssen Autofahrer am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 3 bei Köln-Dellbrück mit Verzögerungen rechnen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten seien zwei von drei Fahrspuren in Richtung Frankfurt gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Am frühen Morgen habe sich ein Stau von etwa fünf Kilometern gebildet, der im Laufe des Berufsverkehrs stark zunehme. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW mussten Autofahrer zeitweise rund 30 Minuten mehr Zeit einplanen.

Von dpa