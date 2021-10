Auto schleift umgerissene Straßenlaterne mit: Verletzte

Dinslaken (dpa/lnw)

In Dinslaken ist ein Auto gegen eine Straßenlaterne geprallt, hat sie aus der Verankerung gerissen und noch einige Meter weiter mitgeschleift. Der alkoholisierte Fahrer sei in der Nacht zu Mittwoch von der Straße abgekommen, berichteten Feuerwehr und Polizei. Der Wagen sei nahe eines Autohauses mit Wucht gegen die Laterne gestoßen und habe sie noch etwa 100 Meter weit mitgezogen. Erst am Metallzaun einer weiteren Firma kam der Wagen schließlich zum Stehen. Den Rettungskräften habe sich ein ungewöhnliches Bild geboten: «Der Fahrer hatte die gesamte Laterne mitsamt dem Fundament mitgenommen, die unter dem Auto herausragte», schilderte ein Feuerwehrsprecher.

Von dpa