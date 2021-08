Auto prallt gegen Traktor-Anhänger - 29-Jähriger stirbt

Nach dem Aufprall eines Autos gegen einen Traktor-Anhänger in Neukirchen-Vluyn ist ein Beifahrer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 29 Jahre alte Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort im Laufe der Nacht seinen Verletzungen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Den Angaben zufolge war der Traktor in der Nacht zu Samstag von einem Feld in eine Straße eingebogen. Der 30-jährige Autofahrer prallte dabei von rechts gegen einen der zwei Anhänger, unter dem sich sein Wagen im Anschluss verkeilte.

Er habe sich leicht verletzt noch selbst aus dem Fahrzeug befreien können, hieß es. Einsatzkräfte hätten aber den 29-jährigen Beifahrer bergen müssen. Ein Ersthelfer sei vor Ort kollabiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Samstag weiter an.