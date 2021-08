Zwei Menschen sind in Hamm mit ihrem Wagen gegen einen Ampelmast geprallt und verletzt worden. Der 44 Jahre alte Fahrer hatte am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrzeug einem anderen Auto ausweichen müssen, wie die Polizei mitteilte. Er und sein 21-jähriger Beifahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Wagens flüchtete von der Unfallstelle.