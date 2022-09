Auto prallt auf der Flucht vor der Polizei gegen Hauseingang

Meckenheim (dpa/lnw)

Auf der Flucht vor der Polizei sind zwei Menschen mit ihrem Auto gegen einen Hauseingang in Meckenheim (Rhein-Sieg-Kreis) gefahren. Der 22-jährige Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin flohen in der Nacht auf Dienstag vor einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz, wie ein Sprecher der Polizei Bonn sagte. Die Polizisten verfolgten das Auto, brachen die Verfolgungsjagd aber kurz vor Meckenheim ab.

Von dpa