Auto landet im Kanal: Eingeschlafener Fahrer rettet sich

Lüdinghausen (dpa/lnw)

Ein junger Autofahrer ist aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in Lüdinghausen in einem Kanal gelandet, konnte sich jedoch selbst aus der gefährlichen Lage befreien. Wie die Polizei im Kreis Coesfeld berichtete, stand der 21-Jährige am Mittwochmorgen pitschnass am Straßenrand und machte Passanten auf sich und sein im Wasser versunkenes Fahrzeug aufmerksam.

Von dpa